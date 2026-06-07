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07 июня 2026 в 04:44

Британские ВМС признались, как долго флот следил за российскими подлодками

Times: ВМС Британии треть года отслеживали перемещение российских подлодок

Фото: МО РФ
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Более трети времени британского военно-морского флота в прошлом году было затрачено на отслеживание якобы активности российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства, сообщила газета Times со ссылкой на главкома ВМС генерала Гвина Дженкинса. По его утверждению, британские военные «десятки раз» реагировали на действия российских судов.

Военные корабли, подводные лодки и авиация ВМС потратили треть года в 2025 году на противодействие активности российских подводных лодок, — пишет издание.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, по его словам, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Ранее американское издание Asia Times заявило, что Россия планирует развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на борту новой специализированной атомной подводной лодки «Хабаровск». По мнению авторов публикации, это оружие в корне изменит расстановку сил в подводной обороне и станет элементом «непобедимого» стратегического арсенала. Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, после выхода США из Договора по ПРО.

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