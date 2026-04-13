Умер легенда советского и российского кинематографа Кинооператор Игорь Бек умер на 83-м году жизни

Кинооператор Игорь Бек умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Его назвали прекрасным и душевным человеком. В фильмографии Бека — «Дамы приглашают кавалеров», «Не было печали» и многие другие картины.

Мы прощаемся с нашим коллегой и другом — замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям, — говорится в сообщении.

Бек окончил ВГИК в 1970 году. После этого он работал на киностудии Министерства обороны и на студии научно-популярного кино. С 1977 года его творческая деятельность была связана с «Мосфильмом».

