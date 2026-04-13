Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 19:50

Умер легенда советского и российского кинематографа

Кинооператор Игорь Бек умер на 83-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кинооператор Игорь Бек умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Его назвали прекрасным и душевным человеком. В фильмографии Бека — «Дамы приглашают кавалеров», «Не было печали» и многие другие картины.

Мы прощаемся с нашим коллегой и другом — замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям, — говорится в сообщении.

Бек окончил ВГИК в 1970 году. После этого он работал на киностудии Министерства обороны и на студии научно-популярного кино. С 1977 года его творческая деятельность была связана с «Мосфильмом».

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Культура
кино
операторы
Союз кинематографистов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Росатома» раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Петера Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
Раскрыты последствия ударов ВСУ по российскому региону
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС
В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива
Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая
В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана
«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ
Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана
Небензя раскрыл, во что превратилась Украина из-за Евросоюза
В России одобрили вторую вакцину для лечения рака кишечника
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.