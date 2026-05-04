Российских туристов в Турции охватил неожиданный тренд

Российские туристы стали заметно меньше употреблять алкогольные напитки на курортах Турции в 2026 году, сообщил владелец одного из отелей Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая тенденция связана с ростом цен на отдых, особенно в тех гостиницах, где не действует функция «все включено».

В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами, — рассказал Бильгинер.

По его наблюдениям, меняется и сам турпоток, так как увеличилась доля семейных пар и тех, кто ищет спокойный отдых. Вместо того чтобы делать ставку на алкоголь, они выбирают экскурсии, спа и активный досуг. Кроме того, многие стали вести себя осторожнее из-за сообщений о подделках — предпочитают либо проверенные напитки, либо вовсе отказываются от спиртного. Еще один важный тренд, считает Бильгинер, — растущий интерес россиян к здоровому образу жизни.

Ранее россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.