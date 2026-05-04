День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 07:37

Российских туристов в Турции охватил неожиданный тренд

Отельер Бильгинер: российские туристы сократили употребление алкоголя в Турции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туристы стали заметно меньше употреблять алкогольные напитки на курортах Турции в 2026 году, сообщил владелец одного из отелей Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая тенденция связана с ростом цен на отдых, особенно в тех гостиницах, где не действует функция «все включено».

В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами, — рассказал Бильгинер.

По его наблюдениям, меняется и сам турпоток, так как увеличилась доля семейных пар и тех, кто ищет спокойный отдых. Вместо того чтобы делать ставку на алкоголь, они выбирают экскурсии, спа и активный досуг. Кроме того, многие стали вести себя осторожнее из-за сообщений о подделках — предпочитают либо проверенные напитки, либо вовсе отказываются от спиртного. Еще один важный тренд, считает Бильгинер, — растущий интерес россиян к здоровому образу жизни.

Ранее россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.

Мир
Турция
отдых
алкоголь
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибла звезда клипа «Девочка-война»: как выглядела Ксения Добромилова
Диетолог ответила, сколько малины безопасно съесть за день
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.