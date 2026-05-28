Юрист ответил, как застрявшим в Анталье туристам вернуться в Россию

Туроператор Anex Tour обязан организовать возвращение застрявших в Турции россиян, предоставив им новые билеты после того, как были отменены рейсы авиакомпании Air Anka, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, не имеет значения, кто именно допустил сбой: перевозчик, отель или трансферная компания, так как ответственность все равно ложится на организатора тура. Юрист добавил, что в случае задержки, произошедшей не по вине туриста, оператор обязан обеспечить не только билеты, но и питание с проживанием на время вынужденного ожидания.

В ситуации с застрявшими в Турции российскими туристами важно разделять турагента и туроператора. Если граждане покупают не отдельный билет, а туристский продукт: перелет, проживание, трансфер и иные услуги в составе тура, то ключевую ответственность перед ними несет туроператор. По закону он отвечает за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в турпродукт, независимо от того, кто фактически должен был их оказать — перевозчик, отель, трансферная компания или третье лицо. Гражданам, которые уже находятся за границей и не могут вернуться в Россию, туроператор обязан организовать реальное возвращение: предоставить альтернативную перевозку, перебронировать билеты, обеспечить размещение и питание на период ожидания, — пояснил Багатурия.

Ранее туристка Наталья Крыгина заявила, что несколько российских семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону застряли в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпанией Air Anka. Их выселили из номеров отеля, дату вылета перенесли. Однако после этого им разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами.