Балерина Волочкова ответила на комментарии хейтеров

Балерина Анастасия Волочкова ответила хейтерам, что живет жизнь так, как ей хочется, и не обязана ни перед кем отчитываться, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что заработала все свои регалии честным трудом.

Снова я во всем виновата. Полстраны бухает дешманскую водку, а я с одним бокалом шампанского всем глаза мозолю. Сколько это будет продолжаться? Отстаньте уже от меня и от моей жизни. Как только нет тем для обсуждений, сразу о Волочковой вспоминают, — рассказала балерина.

Волочкова призвала всех хейтеров перед тем, как осуждать, пройти тот же путь, что и она. По словам балерины, чужое мнение ее не интересует.

Ранее Волочкова призналась, что нарушила все предписания врачей после проведенной операции по замене тазобедренного сустава. Сейчас артистка готовится к премьере нового шоу.