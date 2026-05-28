Фицо сделал неожиданное предложение по статусу Украины в ЕС Фицо предложил увязать статус Украины в ЕС с завершением конфликта

Предоставление Украине особого статуса в Евросоюзе должно быть напрямую связано с завершением вооруженного конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со словацкими студентами. По его словам, противостояние не имеет смысла, передает телеканал ТА3.

Хорошо, Украина, ты получишь ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении [конфликта], — сказал Фицо.

Ранее премьер Словакии заявил, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус столкнется с большим сопротивлением, поскольку Киев не может опередить страны, которые уже готовы к членству в ЕС. Он подчеркнул, что рассуждать о каком-либо статусе Киева можно только после принятия в объединение Черногории, Албании и Сербии.

Прежде Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. В рамках такого формата Киев должен был бы ориентироваться на Брюссель во внешней политике и вопросах безопасности.