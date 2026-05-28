Полянский обвинил Запад в превращении ОБСЕ в инструмент гибридной войны

Члены НАТО и ЕС вместо продвижения диалога и поиска путей сотрудничества превратили ОБСЕ в инструмент своей гибридной войны против России, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский. Российский дипломат выступил с заявлением на заседании постоянного совета организации в четверг, передает РИА Новости.

Члены НАТО и ЕС вместо продвижения диалога и поиска путей сотрудничества превратили ее в инструмент своей гибридной войны против России. Не найдя ни одного слова осуждения очевидного злодеяния, вы постарались извратить цели и результаты наших ответных ракетных ударов по военным объектам на Украине, — высказался Полянский.

В ходе своей речи он также сообщил, что украинские военные атаковали с помощью дронов здание гимназии в городе Сватово в ЛНР. По словам Полянского, в момент удара детей в заведении не было. Он выразил серьезное опасение, что подобные атаки на гражданские объекты в Донбассе могут продолжиться и в будущем. При этом российский постпред подверг резкой критике западные страны за полное отсутствие осуждения опасных действий Киева в Старобельске.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников напомнил, что Россия предупреждала Евросоюз об ударах по военным объектам в Киеве после теракта в Старобельске. По его словам, отказ от эвакуации со стороны ряда европейских стран говорит об их «стратегической глухоте и слепоте».