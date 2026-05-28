Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа

Письмо президента Украины Владимира Зеленского лидеру США Дональду Трампу с жалобой на нехватку ракет для противовоздушной обороны является ловушкой, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, Киев таким образом пытается вмешаться во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов.

Письмо Зеленского — это ловушка и попытка вмешаться во внутриполитическую повестку США, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, — сказал Рогов.

Он пояснил, что если Трамп откажет в помощи, оппоненты обвинят его в бездействии. С другой стороны, если военная поддержка будет возобновлена, то главу Белого дома можно будет упрекнуть в растрате средств налогоплательщиков и передаче систем ПВО, которые крайне необходимы самому Пентагону на Ближнем Востоке.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина сообщали, что Зеленский обратился к Трампу с призывом о помощи из-за критической нехватки систем противовоздушной обороны в стране. Речь идет о письме для американского лидера.