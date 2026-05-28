Путин назвал главный плюс интеграции в рамках ЕАЭС Путин: евразийская интеграция приносит реальную пользу для каждого члена ЕАЭС

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза приносит ощутимую пользу каждому государству-участнику, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, площадка позволяет представителям власти, бизнеса и общественности совместно вырабатывать основные инициативы для развития сотрудничества.

Важно, что форум позволяет представителям государственной власти, бизнеса, общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграции. Интеграции, которая приносит реальную выгоду каждому из государств — участников Евразийского союза, — отметил Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Евразийский экономический союз сохранил экономическую стабильность стран-участниц на фоне мировой турбулентности. Он обратил внимание, что перед государствами, входящими в союз, стоит задача по дальнейшему динамичному развитию и укреплению потенциала ЕАЭС.