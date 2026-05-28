28 мая 2026 в 18:15

Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости. Глава государства находится в Казахстане с 27 по 29 мая

Отмечается, что 28 мая он провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После завершения программы гостевого визита Путин направился на Евразийский экономический форум.

Евразийский экономический форум представляет собой ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В форуме участвуют главы государств — членов ЕАЭС, представители государственных органов, научные и академические круги, бизнес-сообщества стран — членов ЕАЭС и других стран, а также международные организации, заинтересованные в развитии сотрудничества в рамках союза.

Ранее Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили тему украинского урегулирования на переговорах в Астане. По итогам официальной встречи лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

