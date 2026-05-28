Не отпускали из Москвы рожать: Лантратова помогла беременной под следствием

В Москве в отношении беременной девушки было заведено уголовное дело о краже 11 тыс. рублей. Следователи не позволяли ей уехать на роды в родной город. Ситуация разрешилась после вмешательства уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как на беременную женщину завели уголовное дело за кражу 11 тыс. рублей

В течение нескольких лет Евгения Г. работала менеджером в компании по производству одежды. В январе 2026 года на нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная при отягчающих обстоятельствах) за то, что она сняла 11 тыс. рублей с банковской карты своей коллеги и потратила на покупки продуктов, а также лекарств.

МK.RU отмечает, что Евгения по ошибке взяла на работе зарплатную карту другой сотрудницы, поскольку «пластик» был неименным и внешне одинаковым.

«Умысла делать это у меня не было. Вину я не признаю. На работе произошла путаница. Когда ситуация выяснилась, деньги были возвращены хозяйке», — рассказала Евгения.

Владелица карты не сразу обнаружила пропажу, так как у нее не были подключены уведомления о списаниях. Когда женщина увидела, что по карте прошли операции, она решила, что «пластик» украли, заблокировала его и написала заявление в полицию.

Впоследствии потерпевшая заявила, что не имеет никаких претензий к Евгении, и просила прекратить дело. Тем не менее расследование продолжилось.

Беременная девушка приняла решение уехать из Москвы, чтобы родить ребенка в Нижнем Новгороде, где проживают ее родственники и где у нее заключен контракт с роддомом. Но она не могла этого сделать.

«Моя мать работает в роддоме Нижнего Новгорода, и у меня уже заключен контракт на роды с врачом. И уже четыре раза следователи не разрешали мне ехать в родной город, ссылаясь, что собираются проводить следственные действия, — жаловалась Евгения. — Я считаю, это делается для того, чтобы мне было плохо. Мне остается только найти в себе силы».

По словам девушки, она четыре раза обращалась в следственные органы с соответствующими ходатайствами, прикладывала медицинские документы, однако каждый раз получала отказ.

«Считаю, что это бесчеловечное отношение следователей и просто издевательство над беременной. На таком сроке — 38 недель — я не могу приезжать к ним на следственные действия», — сообщила Евгения.

Как уполномоченный по правам человека в РФ Лантратова помогла беременной девушке

После вмешательства в дело Лантратовой ситуация изменилась.

«Мы внимательно следили за ситуацией и рады, что удалось найти гуманное решение. Беременной Евгении, которая находится на девятом месяце, изменили меру пресечения. Теперь она сможет выехать в Нижний Новгород, где ее ждут родные», — сказала уполномоченный.

Она подчеркнула, что помощь близких и спокойствие необходимы будущей матери на таком сроке беременности. Ребенок должен появиться на свет в семейной обстановке, без лишнего стресса и тревоги, отметила Лантратова.

Омбудсмен поблагодарила МВД, начальника следственного департамента Сергея Лебедева и его заместителя Дмитрия Филиппова за внимательное отношение.

Такая ситуация сложилась потому, что уголовное дело не могут прекратить по просьбе потерпевшей, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Но если обвиняемая возместила ущерб, это станет смягчающим вину обстоятельством, в результате чего наказание будет самым небольшим — условное или штраф.

«Не думаю, что по этому делу лишение свободы будет реальным, но приговор тем не менее вынесут», — сказал Соловьев.

Что юрист сказал о смягчении наказания для беременных

Если беременная женщина совершила преступление, то она должна за него отвечать, как любой другой человек, отметил юрист. Он высказал мнение, что делать беременность особым случаем для освобождения от уголовной ответственности нельзя.

«В РФ для женщин не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Они отбывают наказание в исправительных учреждениях не в таких строгих условиях, как мужчины. Для беременных существует ряд поблажек», — сказал Соловьев.

По его словам, в местах лишения свободы нужно улучшать условия для безопасных родов и оказания квалифицированной медицинской помощи беременным.

«При этом нужно учитывать личность только что родившей женщины. Если она совершила тяжкое преступление против жизни и здоровья, я не знаю, как ей можно доверить ребенка», — отметил Соловьев.

Что сказали в Госдуме об ограничении свободы беременной женщины

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru назвал историю с Евгенией вопиющей.

«Ограничение свободы — это удар по здоровью, особенно когда речь идет о беременной. В ситуации, когда девушка взяла чужую карту, расплатилась, а затем компенсировала ущерб, нет необходимости ограничивать свободу. Откуда правоприменительный зуд у тех, кто принимает решения? Считаю, что суды должны гуманно относиться к таким вопросам, особенно когда речь идет о матерях и беременных», — сказал Нилов.

Что сказали в Совете по правам человека об ограничении свободы беременной женщины

Правоохранительные органы до смерти напугали беременную девушку, высказала мнение в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она отметила, что от морального состояния будущей роженицы зависит, как развивается плод.

«Если беременную кошмарят, то родится ребенок со сломанной психикой. Обществу придется тратить ресурсы на то, чтобы это починить. Если у него возникнет патология, то это все будут лечить за счет государства», — сказала правозащитница.

Те, кого подозревают даже в нетяжких преступлениях, становятся для некоторых следователей личными врагами, предположила собеседница. Они нацелены на то, чтобы сделать жизнь человека невыносимой, высказала мнение Меркачева.

«У меня вопрос ко всем руководителям следствия разных ведомств: почему так происходит? Почему они не смотрят на оступившегося как на человека, которому нужно помочь? Неотвратимость наказания должна быть, но не надо это усугублять. Сейчас я часто вижу, что после преступления человеку пытаются навесить дополнительных статей», — высказала мнение Меркачева.

