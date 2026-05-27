«Так не перевоспитаем»: член СПЧ о наказании россиянки за кальян на куличе

Наказание россиянки, которую приговорили к трем годам и 25 дням заключения за приготовление кальяна на куличе, является избыточным, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, чрезмерно суровый срок в данном случае не приведет к исправлению, а лишь вызовет обратный эффект.

Я считаю, что срок в три года и 25 дней для москвички, приготовившей кальян на куличе, является избыточным. Мы ее так не перевоспитаем. На мой взгляд, это вообще не работает. Вы знаете, когда наказание чрезмерно суровое, то возникает обратный эффект. И тогда уже тот, кто совершил правонарушение, в глазах общественности сам выступает жертвой. Можно было обойтись наказанием, не связанным с лишением свободы. Можно дать принудительные или исправительные работы, заставить потрудиться на пользу всем. Но вот реальный срок — избыточно, — высказалась Меркачева.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что москвичке, осужденной за приготовление кальяна на куличе, вряд ли скостят срок. По его словам, итоговые три года и 25 дней лишения свободы связаны не столько с самим эпизодом с пасхальной пищей, сколько с отменой условного срока по предыдущему приговору.