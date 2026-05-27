27 мая 2026 в 17:56

Песков раскрыл, что ждет армянские товары на рынках стран ЕС

Армянские товары не выдержат конкуренцию на европейских рынках, заявил ИС «Вести» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, страны ЕС имеют все возможности «задушить» производителя из Армении.

Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. <...> Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что для Армении гарантированы дивиденды от ЕАЭС. В частности, он имел в виду несколько процентов ежегодного развития и повышения ВВП республики. При этом Песков отметил, что Ереван может не получить подобных преференций от членства в ЕС.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в дискуссию по поводу членства в Евросоюзе и ЕАЭС и останется в составе организации до последнего. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало. Пашинян добавил, что республика с большим уважением относится к своим партнерам по ЕАЭС.

