День Победы — 2026
11 мая 2026 в 14:39

Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Ереван не намерен вступать в полемику по вопросу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет находиться в составе организации до последнего, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало. Пашинян добавил, что республика с большим уважением относится к своим партнерам по ЕАЭС, передает ТАСС.

Я сказал, что пока не будет необходимости делать выбор, де-юре и де-факто, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня <...> Мы полноценные члены ЕАЭС, пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений. Вновь повторюсь: пока необходимости не возникнет, мы не готовимся какие-либо вопросы поднимать или проводить референдум (о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС. — NEWS.ru), — сообщил Пашинян.

Он также добавил, что у Армении нет цели нанести ущерб интересам России. По его словам, республика намерена углублять отношения с РФ, в которых неизбежно будет происходить «трансформация», передает Armenpress.

Вместе с тем армянский премьер подтвердил, что вместо него на саммит ЕАЭС в Астане отправится вице-премьер Мгер Григорян. Политик добавил, что предупредил о своем отсутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

До этого Григорян подтвердил, что Армения сделает выбор между членством в ЕС и ЕАЭС, когда придет время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России о «мягком разводе».

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
ЕАЭС
