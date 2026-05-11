День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 14:06

Пашинян отказался от поездки на саммит ЕАЭС в Астане

Пашинян отправит вместо себя на саммит ЕАЭС в Астане вице-премьера Григоряна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel//IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет поехать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 28 мая. По его словам, вместо него на мероприятие отправится вице-премьер Мгер Григорян. Политик отметил, что предупредил о своем отсутствии как президента России Владимира Путина, так и его казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

Во время моего визита 1 апреля в РФ я проинформировал президента России [Владимира Путина], что в связи с предвыборной кампанией не смогу присутствовать на параде в Москве и не смогу быть 28 мая [на саммите ЕАЭС]. <…> Армению представит вице-премьер Мгер Григорян, — заявил Пашинян.

Ранее министр иностранных дел Арарат Мирзоян отмечал, что Ереван сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

До этого президент России заявлял, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с Пашиняном.

СНГ
Армения
Никол Пашинян
ЕАЭС
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
На Украине частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации
Грузинский патриарх раскрыл дату его интронизации
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.