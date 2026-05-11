Пашинян отказался от поездки на саммит ЕАЭС в Астане Пашинян отправит вместо себя на саммит ЕАЭС в Астане вице-премьера Григоряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет поехать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 28 мая. По его словам, вместо него на мероприятие отправится вице-премьер Мгер Григорян. Политик отметил, что предупредил о своем отсутствии как президента России Владимира Путина, так и его казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

Во время моего визита 1 апреля в РФ я проинформировал президента России [Владимира Путина], что в связи с предвыборной кампанией не смогу присутствовать на параде в Москве и не смогу быть 28 мая [на саммите ЕАЭС]. <…> Армению представит вице-премьер Мгер Григорян, — заявил Пашинян.

Ранее министр иностранных дел Арарат Мирзоян отмечал, что Ереван сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

До этого президент России заявлял, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с Пашиняном.