Гражданин Латвии обманул россиян на 1,5 млрд рублей

Гражданин Латвии оказался в центре судебных разбирательств, связанных с деятельностью компании, которая организовывала торги по продаже недвижимости, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, общая сумма претензий к организации достигает 1,5 млрд рублей.

По данным SHOT, один из участников аукциона не смог вернуть внесенный залог после неудачной попытки приобрести квартиру в Подмосковье. Впоследствии, как утверждается, он выяснил через суд, что с аналогичной ситуацией столкнулись более 100 человек и несколько компаний.

Также сообщается, что в отношении компании имеются многочисленные исполнительные производства и задолженность перед налоговыми органами в размере 1 млн рублей. Официальных комментариев от представителей компании по этим обвинениям не приводится.

Ранее эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб предупредила, что аферисты нередко обманывают людей при покупке домов и земельных участков, привлекая их заниженными ценами. По ее словам, после получения предоплаты злоумышленники могут исчезнуть, а в некоторых случаях похитить данные банковской карты и продолжить списывать деньги уже после сделки.