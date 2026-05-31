31 мая 2026 в 16:37

Гражданин Латвии обманул россиян на 1,5 млрд рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гражданин Латвии оказался в центре судебных разбирательств, связанных с деятельностью компании, которая организовывала торги по продаже недвижимости, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, общая сумма претензий к организации достигает 1,5 млрд рублей.

По данным SHOT, один из участников аукциона не смог вернуть внесенный залог после неудачной попытки приобрести квартиру в Подмосковье. Впоследствии, как утверждается, он выяснил через суд, что с аналогичной ситуацией столкнулись более 100 человек и несколько компаний.

Также сообщается, что в отношении компании имеются многочисленные исполнительные производства и задолженность перед налоговыми органами в размере 1 млн рублей. Официальных комментариев от представителей компании по этим обвинениям не приводится.

Ранее эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб предупредила, что аферисты нередко обманывают людей при покупке домов и земельных участков, привлекая их заниженными ценами. По ее словам, после получения предоплаты злоумышленники могут исчезнуть, а в некоторых случаях похитить данные банковской карты и продолжить списывать деньги уже после сделки.

Общество
аферы
мошенничество
Латвия
торги
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

