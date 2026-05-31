31 мая 2026 в 16:43

Эксперт указал, откуда могли запустить БПЛА для атаки на Воронеж

Академик Кондратьев: БПЛА по Воронежу запускались из ближайших регионов Украины

Фото: Социальные сети
Беспилотники ВСУ в сторону Воронежа в ночь на 31 мая могли запустить из определенной части Украины, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Это могли быть Харьковская, Черниговская и Сумская области.

Что касается Воронежской области, беспилотные комплексы могли запустить из ближайших регионов Украины. Это Харьковская, Черниговская, Сумская области, — пояснил эксперт.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что здание областного суда повреждено после атаки БПЛА. По его словам, в небе над городом сбили несколько дронов, работа систем ПВО продолжается.

Также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по гражданскому автомобилю в Сватово, в результате чего погиб один человек. Он также добавил, что двое других получили ранения.

До этого в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Решение принято на уровне руководства региона, траур прошел 24 и 25 мая.

