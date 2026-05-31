31 мая 2026 в 16:59

В МАГАТЭ оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ

МАГАТЭ: уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ остается в норме

Уровень радиации на Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ остается в норме, сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X. При этом эксперты организации обнаружили небольшие внешние повреждения корпуса машинного зала.

Команда смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровни радиации на объекте остаются в норме, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты из МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. 30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

В свою очередь директор по коммуникациям станции Евгения Яшина отметила, что прямой удар БПЛА по Запорожской атомной электростанции доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции вновь призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

