31 мая 2026 в 14:46

Постпред России рассказал, что происходит на ЗАЭС после удара ВСУ

Ульянов: эксперты МАГАТЭ инспектируют урон от удара БПЛА по ЗАЭС

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Специалисты из МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х. 30 мая глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

Эксперты МАГАТЭ инспектируют урон, нанесенный ударом украинского дрона по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ударами по атомной инфраструктуре Киев подвергает опасности и европейские государства. По его мнению, Украина является государством-террористом.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что жертв при атаке ВСУ на ЗАЭС нет, станция функционирует нормально. Поврежден фасад машинного зала в десятке метров от реакторного отсека, уточняется в сообщении.

Также в офисе генсека ООН заявили, что организация выступает против ударов по критической инфраструктуре. Так там прокомментировали удар Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС.

