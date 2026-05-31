Постпред России рассказал, что происходит на ЗАЭС после удара ВСУ Ульянов: эксперты МАГАТЭ инспектируют урон от удара БПЛА по ЗАЭС

Специалисты из МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х. 30 мая глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ударами по атомной инфраструктуре Киев подвергает опасности и европейские государства. По его мнению, Украина является государством-террористом.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что жертв при атаке ВСУ на ЗАЭС нет, станция функционирует нормально. Поврежден фасад машинного зала в десятке метров от реакторного отсека, уточняется в сообщении.

Также в офисе генсека ООН заявили, что организация выступает против ударов по критической инфраструктуре. Так там прокомментировали удар Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС.