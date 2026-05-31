31 мая 2026 в 15:14

Одна страна потребовала экстренный сбор СБ ООН после атак на Ливан

Франция запросила собраться СБ ООН после атак Израиля на Ливан

Франция инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM. Он добавил, что не считает допустимыми действия Тель-Авива и назвал операцию «серьезной ошибкой». По словам министра, ничто не может оправдать продолжение военных операций Израиля в Ливане и продвижение израильских сил вглубь территории страны.

Я запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН, — сказал Барро.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия установила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположена крепость крестоносцев Бофор. По его словам, это позволяло укрепить защиту поселений в Галилее и обеспечить безопасность войск.

До этого Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель на территории Ливана, принадлежавший движению «Хезболла». Длина подземного маршрута составляла около 80 метров. Судя по появившимся кадрам, тоннель имел извилистый путь. Его подорвали саперы.

