Определена самая дорогая футбольная сборная мира на ЧМ-2026 The Touchline: самой дорогой командой на ЧМ-2026 признана сборная Франции

Сборная Франции по футболу стала самой дорогой национальной командой на Чемпионате мира 2026 года в США, сообщил в социальной сети интернет-портал The Touchline. Согласно данным ресурса, общая трансферная стоимость французских футболистов оценивается в €1,47 млрд.

Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, чей состав оценили в €1,32 млрд. Третьей командой оказалась Испания, действующий чемпион Европы, с показателем в €1,27 млрд.

Пятерка самых дорогих сборных турнира также включает Германию, стоимость игроков в составе которой составила €1,01 млрд евро, и Португалию, общая стоимость которой оценена в €965 млн.

Ранее сообщалось, что футболист Лионель Месси вошел в состав аргентинской сборной и сыграет на своем шестом чемпионате мира. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

До этого стало известно, что США отказали в выдаче виз пятерым игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади.