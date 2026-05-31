ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 02:46

Определена самая дорогая футбольная сборная мира на ЧМ-2026

The Touchline: самой дорогой командой на ЧМ-2026 признана сборная Франции

Официальный мяч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Официальный мяч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Maximilian Koch/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Франции по футболу стала самой дорогой национальной командой на Чемпионате мира 2026 года в США, сообщил в социальной сети интернет-портал The Touchline. Согласно данным ресурса, общая трансферная стоимость французских футболистов оценивается в €1,47 млрд.

Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, чей состав оценили в €1,32 млрд. Третьей командой оказалась Испания, действующий чемпион Европы, с показателем в €1,27 млрд.

Пятерка самых дорогих сборных турнира также включает Германию, стоимость игроков в составе которой составила €1,01 млрд евро, и Португалию, общая стоимость которой оценена в €965 млн.

Ранее сообщалось, что футболист Лионель Месси вошел в состав аргентинской сборной и сыграет на своем шестом чемпионате мира. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

До этого стало известно, что США отказали в выдаче виз пятерым игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади.

Спорт
Футбол
Франция
чемпионат мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.