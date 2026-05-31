31 мая 2026 в 03:22

Туристка с французской визой не смогла покинуть Стамбул

Туристку, следовавшую из Стамбула в Ниццу с пересадкой в Бухаресте, не пустили на рейс авиакомпании Animawings. Это произошло, несмотря на действующую французскую шенгенскую визу и забронированный отель во Франции.

План путешественницы включал два дня в Румынии. После этого она намеревалась вылететь в Ниццу.

На этапе регистрации сотрудники компании долго уточняли правила въезда, но в итоге выдали посадочный талон. Однако уже у выхода на посадку женщине заявили, что французская виза позволяет ей находиться в Румынии не более 24 часов.

Дополнительные претензии вызвал обратный маршрут через Ереван. Пассажирке пришлось искать другой способ добраться до места отдыха.

Ранее сообщалось, что обещания ускорить или гарантировать получение визы США через связи с действующими или бывшими консулами являются признаком мошенничества. Адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух рассказал, что американские консульские сотрудники находятся под пристальным контролем властей как во время службы, так и после выхода на пенсию. США активно преследуют инициаторов подобных схем: расследования ведут ФБР и служба дипломатической безопасности, а федеральная прокуратура направляет запросы на экстрадицию.

