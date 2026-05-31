Туристка с французской визой не смогла покинуть Стамбул

Туристку, следовавшую из Стамбула в Ниццу с пересадкой в Бухаресте, не пустили на рейс авиакомпании Animawings. Это произошло, несмотря на действующую французскую шенгенскую визу и забронированный отель во Франции.

План путешественницы включал два дня в Румынии. После этого она намеревалась вылететь в Ниццу.

На этапе регистрации сотрудники компании долго уточняли правила въезда, но в итоге выдали посадочный талон. Однако уже у выхода на посадку женщине заявили, что французская виза позволяет ей находиться в Румынии не более 24 часов.

Дополнительные претензии вызвал обратный маршрут через Ереван. Пассажирке пришлось искать другой способ добраться до места отдыха.

