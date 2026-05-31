Назван срок восстановления здоровья после отказа от курения Минздрав: организм начинает восстановление сразу после отказа от сигарет

Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян. Она рассказала, что дыхание и кровообращение улучшаются уже в первые месяцы.

Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения <...>, в течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое, — сказала Гамбарян.

Эксперт также подчеркнула, что безопасного уровня курения или вейпинга нет. Однако существует эффективная помощь в борьбе с зависимостью, включая консультации специалистов, лечение и специальные программы поддержки.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые. Почувствовав желание закурить, можно постараться ощутить, где оно отзывается в теле, и сказать себе, что это тяга, рекомендовал эксперт.