В США подтвердили атаку на идущее в Иран судно

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети подтвердило выведение из строя судна, направлявшегося в Иран, в Оманском заливе. По данным американских военных, это произошло после того, как экипаж торгового судна Lian Star отказался подчиниться морской блокаде США.
Военные заявили, что судно получило более двадцати предупреждений о нарушении установленной блокады. Как уточнило Центральное командование, после отказа экипажа, американский летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, что привело к выведению судна из строя.
В целом, американские силы вывели из строя пять коммерческих судов и перенаправили еще 116 судов для полного обеспечения блокады, поскольку режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана. Атака была направлена против объекта, который якобы представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.