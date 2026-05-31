ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 02:18

В США подтвердили атаку на идущее в Иран судно

CENTCOM: идущее в Иран судно остановлено ракетой Hellfire

Военный корабль США «Джейсон Данэм» стреляет из 5-дюймовой пушки во время тренировки с кораблями ВМС Египта в Красном море Военный корабль США «Джейсон Данэм» стреляет из 5-дюймовой пушки во время тренировки с кораблями ВМС Египта в Красном море Фото: defense.gov
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети подтвердило выведение из строя судна, направлявшегося в Иран, в Оманском заливе. По данным американских военных, это произошло после того, как экипаж торгового судна Lian Star отказался подчиниться морской блокаде США.

Военные заявили, что судно получило более двадцати предупреждений о нарушении установленной блокады. Как уточнило Центральное командование, после отказа экипажа, американский летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, что привело к выведению судна из строя.

В целом, американские силы вывели из строя пять коммерческих судов и перенаправили еще 116 судов для полного обеспечения блокады, поскольку режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана. Атака была направлена против объекта, который якобы представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.

Мир
США
Иран
Оманский залив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.