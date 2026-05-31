Две женщины едва не погибли при пожаре в российском городе

Две женщины едва не погибли при пожаре в российском городе В Петербурге две женщины пострадали при пожаре на Пограничника Гарькавого

Две женщины пострадали при пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга днем в воскресенье, 31 мая, сообщили в ГУ МЧС региона. Речь идет о возгорании на улице Пограничника Гарькавого.

По уточненной информации, в результате пожара пострадали 2 женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил в 14:23. Огонь распространился на семь квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 14:49. Из опасной зоны были эвакуированы пять человек. Для тушения привлекались три единицы техники и 15 сотрудников личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Ранее следователи в Ингушетии завели уголовное дело после взрыва газа в частном доме в селе Троицком. В результате ЧП пострадали пять человек, все они с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Между тем глава администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области Дина Алборова сообщила, что площадь пожара на нефтебазе в поселке Матвеев Курган, где после атаки ВСУ произошло возгорание, составляет 3,6 тыс. кв. метров. По ее словам, специалисты в настоящее время прилагают все усилия для минимизации негативных последствий ЧП.