Режим ЧС ввели в российском регионе после атаки ВСУ В Ростовской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ в ночь на 31 мая загорелась нефтебаза, сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова в своем Telegram-канале. По ее словам, район подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Пострадавших нет.

В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02:20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации, — отметила Алборова.

Пожар тушат больше 100 специалистов. Полностью остановить огонь пока не удалось. Алборова добавила, что спасатели делают все, чтобы последствия были как можно меньше. Ситуация находится под контролем, подчеркнула она.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. Повреждены 17 домовладений, один автомобиль, три магазина и одна аптека. По словам Алборовой, энергоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.