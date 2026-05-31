Поиски Усольцевых: последние новости 31 мая, как долго будут искать семью

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 31 мая?

При каких обстоятельствах пропали Усольцевы

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Активная фаза поисков была завершена 12 октября прошлого года из-за сложных погодных условий. В мае текущего года поисковые мероприятия были возобновлены.

Какие известны последние новости о поисках Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых на настоящий момент продолжаются. На днях спасатели закончили трехдневные поисковые мероприятия, организованные по заявке сотрудников полиции, в горной тайге Красноярского края, сообщило КГКУ «Спасатель».

«В условиях сложного рельефа и густой тайги на квадроциклах и пешком спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось», — говорится в заявлении.

Помимо спасателей и волонтеров, к возобновленным поискам присоединятся психологи красноярского отделения Российского Красного Креста, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. У них будут те же задачи, что и при первых поисках: обеспечить комфорт, логистику. Также туда отправятся наши психологи. В прошлый раз работало два психолога, сейчас они тоже поедут, и с ними будут ребята команды реагирования», — сообщили в организации.

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

Как долго будут искать Усольцевых

Поиски Усольцевых будут продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут какую-либо информацию об исчезновении семьи, заявила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — отметила она.

По факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствием изначально отрабатывались три версии случившегося: несчастный случай, криминальная версия и побег.

Версия о том, что семья была похищена или совершила побег, не нашла подтверждения, заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — говорится в заявлении.

