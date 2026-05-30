Песня для Орбакайте, развод Джигана, инвалидность: как живет Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова в последнее время пропала из поля зрения СМИ. Дает ли она сейчас концерты, что известно о ее личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Самойловой

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте.

С ранних лет она прикована к инвалидной коляске. До года Самойлова была здоровой, но после неудачной прививки от полиомиелита наступили тяжелые последствия — в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига — Гоффмана».

В 2014 году Самойлова исполнила композицию «Вместе» на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. В 2013 году она приняла участие в шоу «Фактор А» народной артистки СССР Аллы Пугачевой, где заняла второе место и получила премию «Золотая звезда Аллы».

Самойлова — двоюродная сестра по отцу блогера и модели Оксаны Самойловой. В детстве родственницы жили в Ухте в одном доме, однако сейчас они не афишируют родство.

Кроме того, в 2021 году исполнительница заявила, что находится в бедственном положении, поскольку ее пенсия по инвалидности составляет всего 14 тысяч рублей, а другого стабильного дохода у нее нет из-за редких выступлений. При этом она принимала лекарство, 12-дневный курс которого стоил 750 тысяч рублей.

В шоу «Звезды сошлись» Самойлову спросили, помогает ли ей родственница, у которой высокий доход.

«Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — пояснила певица.

В 2015 году Самойлова узаконила отношения со своим концертным директором Алексеем Тараном.

Юлия Самойлова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об участии Самойловой в Евровидении

В 2017 году Юлия Самойлова победила во внутреннем конкурсе Первого канала и получила возможность поехать на Евровидение, которое проводилось в Киеве, однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны.

Меры в отношении Самойловой были связаны с ее поездками в Крым после возвращения полуострова в состав России. Европейский вещательный союз предложил РФ отправить другого конкурсанта на Евровидение, но Первый канал отказался.

Исполнительница поехала на Евровидение в 2018 году в Лиссабон. Во втором полуфинале музыкального соревнования Самойлова из-за волнения забыла некоторые слова песни, и Россия впервые за 14 лет не прошла в финал конкурса.

Певица утверждала, что провалилась на Евровидении, потому что ей было нужно больше времени на подготовку. По ее словам, ради участия в музыкальном соревновании она отказалась от годовой реабилитации, несмотря на то, что она требовалась ей для восстановления после перенесенной операции.

Что известно о связи Самойловой с Пугачевой

В 2021 году Юлия Самойлова отмечала, что общается с Аллой Пугачевой. Она также рассказывала, что Примадонна за 100 тысяч рублей купила у нее песню для дочки — заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте.

Также Самойлова говорила, что Пугачева помогала ей не только деньгами, но и советами.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовны, работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае», — вспоминала певица.

Чем сейчас занимается Самойлова

Юлия Самойлова с 2021 года числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Исполнительница признавалась, что мечтает вернуться на большую сцену. Пока ее сольные концерты в ближайшее время не запланированы.

Недавно Оксана Самойлова развелась с рэпером Денисом Устименко-Вейнштейном (Джиганом). Певица отказалась комментировать расставание родственницы.

«Для меня неудивительно, что все кому не лень дают комментарии по этому поводу, но я воздержусь. Спасибо за внимание», — заявила она VOICE.

