День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 23:10

Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у блогерши Оксаны Самойловой есть долги налоговой. Что об этом известно, как живет после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн)?

Долги налоговой

«Звездач» написал, что у Самойловой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем в 100 тыс. рублей. По информации авторов, она могла не внести обязательный взнос как индивидуальный предприниматель (ИП).

На канале сообщили, что блогерша в настоящий момент отдыхает с детьми в Китае. При этом «Звездач» отмечает, что по закону Самойлову не могли выпустить за границу с долгом более 30 тыс. рублей.

Развод с Джиганом

Самойлова в соцсетях поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером Джиганом. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

«Спасибо за ваши вдохновляющие истории! Я реально вчера читала и почувствовала свет в конце тоннеля. Кто-то по два-три раза разводится и потом все равно находит свою любовь», — написала модель.

Суд развел Самойлову и Джигана 1 апреля. Как сообщил адвокат Олег Тонаканян, загородный дом перешел исполнителю, а бывшей супруге он компенсирует часть стоимости. Адвокат добавил, что из трех квартир две отошли Самойловой, а одна — Джигану. Автомобили остаются за теми, на кого они оформлены.

Самойлова и Джиган познакомились в московском клубе в 2009 году. Через год у них родилась старшая дочка Ариэла. В 2014 году у пары появилась вторая дочка Лея, в 2017 году — Майя. Через три года родился четвертый ребенок — сын Давид.

Чем известна Самойлова

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. После окончания школы поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но на третьем курсе оставила учебу и переехала в Москву.

В столице Самойлова начала работать моделью, позднее создала бренд одежды, линии уходовой косметики и начала активно вести блог в социальных сетях, где продавала рекламу и различные курсы. В 2023 году Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний блогера, организовав проверку ее деятельности. По данным Telegram-канала Mash, тогда долг Самойловой перед ФНС превысил 50 млн рублей, но был погашен.

Чем сейчас занимается Самойлова

Оксана Самойлова продолжает вести блог в социальных сетях, работать над личными брендами, учится на нутрициолога, а также занимается строительством фермы.

«Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — рассказала она.

Читайте также:

Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова

Выход из зоны комфорта, замужество, концерты: как живет певица Ани Лорак

Условие для Ефремова, извинения Собчак, ответ Пугачевой: как живет Михалков

Шоу-бизнес
Россия
Оксана Самойлова
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Возрастных пассажиров бизнес-класса задержали за секс в самолете
«Как капитан корабля»: в РФПИ озвучили, почему Стармер не уходит в отставку
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ
Словакия, Австрия и Чехия сделали неожиданный шаг навстречу России
Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет
Мужчина развелся с женой и вскоре умер в собственной постели
Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris
Трамп рассказал, когда может посетить Россию
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.