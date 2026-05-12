Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у блогерши Оксаны Самойловой есть долги налоговой. Что об этом известно, как живет после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн)?

Долги налоговой

«Звездач» написал, что у Самойловой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем в 100 тыс. рублей. По информации авторов, она могла не внести обязательный взнос как индивидуальный предприниматель (ИП).

На канале сообщили, что блогерша в настоящий момент отдыхает с детьми в Китае. При этом «Звездач» отмечает, что по закону Самойлову не могли выпустить за границу с долгом более 30 тыс. рублей.

Развод с Джиганом

Самойлова в соцсетях поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером Джиганом. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

«Спасибо за ваши вдохновляющие истории! Я реально вчера читала и почувствовала свет в конце тоннеля. Кто-то по два-три раза разводится и потом все равно находит свою любовь», — написала модель.

Суд развел Самойлову и Джигана 1 апреля. Как сообщил адвокат Олег Тонаканян, загородный дом перешел исполнителю, а бывшей супруге он компенсирует часть стоимости. Адвокат добавил, что из трех квартир две отошли Самойловой, а одна — Джигану. Автомобили остаются за теми, на кого они оформлены.

Самойлова и Джиган познакомились в московском клубе в 2009 году. Через год у них родилась старшая дочка Ариэла. В 2014 году у пары появилась вторая дочка Лея, в 2017 году — Майя. Через три года родился четвертый ребенок — сын Давид.

Чем известна Самойлова

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. После окончания школы поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но на третьем курсе оставила учебу и переехала в Москву.

В столице Самойлова начала работать моделью, позднее создала бренд одежды, линии уходовой косметики и начала активно вести блог в социальных сетях, где продавала рекламу и различные курсы. В 2023 году Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний блогера, организовав проверку ее деятельности. По данным Telegram-канала Mash, тогда долг Самойловой перед ФНС превысил 50 млн рублей, но был погашен.

Чем сейчас занимается Самойлова

Оксана Самойлова продолжает вести блог в социальных сетях, работать над личными брендами, учится на нутрициолога, а также занимается строительством фермы.

«Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — рассказала она.

