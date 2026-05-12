12 мая 2026 в 19:10

Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова

Артистка театра Галина Данилова Артистка театра Галина Данилова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и мнении о спецоперации?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле.

После восьмого класса она поступила в Казанское театральное училище. Отучившись два года, Данилова переехала в Москву, прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не приняли на курс, так как у нее не было аттестата о среднем образовании. Из-за этого Данилова вернулась домой, окончила училище, при этом поступать в московские вузы уже не стала и отправилась на просмотры в театры. В московских театрах ей места не нашлось, зато она попала в Рязанский драматический театр, где прослужила год, а потом ушла в декрет.

В 1989 году артистка снова решила попробовать силы в Москве и оказалась в группе театра «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время она также играла в театре «У Никитских ворот».

Известность Даниловой принесло юмористическое скетч-шоу «6 кадров». Также она снималась в картинах «Кадетство», «И снова будет день», «Призрачное счастье», «Истории большой страны», «Рецепт на любовь», «Отдам маму замуж», «Жвачка» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Актеры Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич Актеры Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Что известно о личной жизни Даниловой

Галина Данилова была замужем четыре раза. По ее словам, все браки распались из-за измен.

«У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор. Все эти четыре раза я притягивала людей за уши и наделяла теми качествами, которых у них не было. Это каждый раз адская душевная боль. И дело даже не в том, что тебе изменили. Дело в предательстве. И они даже не нашли смелости в этом признаться, пока я их не застукала. Они все были трусы у меня», — признавалась она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Первым ее супругом был сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита.

Второй раз Данилова узаконила отношения с бизнесменом. Этот брак просуществовал пять лет.

Затем актриса расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым. У пары родилась дочь Ульяна.

С четвертым супругом экскурсоводом Сейхуном Эзбером Данилова познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака актриса купила дом, землю и автомобиль на родине мужа. Через девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.

Актриса Галина Данилова и ее дочь Ульяна Актриса Галина Данилова и ее дочь Ульяна Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что Данилова говорила об СВО и Путине

Галина Данилова поддерживает проведение спецоперации. Она также заявляла, что президент РФ Владимир Путин является лучшим президентом в мире.

«Я говорила и говорить буду: у нас лучший президент в мире, наиумнейший, наимудрейший. За то, что сейчас происходит, ему памятник надо поставить. И я понимаю, почему началась СВО. Моя продюсер с семьей убегала в тапочках из Горловки. Они отбежали несколько метров от дома, и произошел взрыв. И сейчас украинцы будут нам что-то рассказывать или что-то нам говорить?» —говорила она в интервью Светлане Баласанян.

Сын Даниловой Никита также написал песню о Путине.

«Я горжусь своим сыном. А какую прекрасную песню он у меня написал о президенте! Сам сочинил музыку, слова, сам ее спел. Причем раньше он никогда в стиле рэп не писал», — подчеркнула артистка.

Данилова добавила, что хочет поехать в зону боевых действий для того, чтобы поддержать российских военных.

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Зинон. С приветом!».

Кинопремьер с ней в ближайшее время не ожидается.

Данилова признавалась, что делает процедуры омоложения, а также следит за фигурой.

«Я это делаю для того, чтобы, когда я подходила к зеркалу, не думала, где бы и что подтянуть, а была абсолютно довольна своей внешностью. Я вижу тот процесс, который нужно срочно остановить», — делилась она.

