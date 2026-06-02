02 июня 2026 в 04:11

Ракетную опасность объявили сразу в трех регионах России

В Брянской, Орловской и Калужской областях была объявлена ракетная опасность, сообщили региональные власти и система РСЧС. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал предупреждение о ракетной угрозе на территории региона. Аналогичные сообщения появились от губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также через систему оповещения РСЧС в Калужской области.

Власти призвали по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами. Тем, кто находился на улице или в транспорте, советовали пройти в ближайшее укрытие. Позже власти сообщили об отмене режима ракетной опасности в Брянской и Орловской областях.

Ранее стало известно о режиме ракетной опасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Его объявили впервые с начала проведения специальной военной операции. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. В случае чрезвычайных ситуаций связываться по номеру 112.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
