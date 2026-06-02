В Пензенской области ввели план «Ковер» Мельниченко: в Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов

В Пензенской области ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Других подробностей он не привел.

В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал губернатор.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов, говорилось в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

В то же время международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.