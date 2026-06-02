Ко Дню защиты детей The Sunday Telegraph опубликовал репортаж о школе в Киеве, где украинские дети учатся убивать русских. В заголовке россиян сравнивают с животными, к которым украинские дети якобы готовы проявить больше жалости. Как работает западная пропаганда расчеловечивания врага, почему это сигнал о подготовке к войне против России и кто, кроме Лондона, нагнетает военную истерию в Европе, читайте в колонке политического обозревателя Александра Чаусова для NEWS.ru.

Как Британия расчеловечивает россиян

Английский консервативный таблоид The Sunday Telegraph опубликовал на днях большой материал об особенностях обучения детей в киевских школах. В частности, как их там учат убивать русских. Заголовок у текста весьма показательный: «Киевские дети никогда бы не застрелили животное… но они бы убили русских». Это результат систематической работы, которую ведет в сфере пропаганды ряд западных государств.

В начале мая газета The Guardian сообщила о регулярных «задушевных беседах» представителей НАТО с режиссерами и сценаристами в США и Европе. По информации издания, со стороны Альянса в этих встречах участвовал заместитель помощника генсека по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай, а тема была обозначена как «изменяющаяся ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами».

В середине мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отметила, что западные творческие коллективы, с которыми были проведены такие беседы, могут использоваться для съемок инсценировок и провокаций на Украине, как это было, например, в Буче.

Если говорить о публикации The Sunday Telegraph про украинских детей, то здесь имеют место иные механизмы военной пропаганды. Тут можно говорить о так называемом расчеловечивании врага — именно в таком качестве британские элиты нас и воспринимают.

Во-первых, русские в заголовке противопоставляются животным, которых показывают более достойными права на жизнь. Во-вторых, русские противопоставляются украинским детям. Посыл здесь очень простой: посмотрите на отважных украинских малышей, страну которых «проклятый Мордор» довел до того, что они уже сами не просто готовы, а учатся убивать «орков».

Военнослужащий ВСУ

Давние традиции

Эта готовность жителей Туманного Альбиона спокойно потреблять подобные идеи неудивительна. Западная пропаганда начала на систематической основе демонизировать Россию и русских (а русские для Запада — это вообще все, кто в РФ живет, вне зависимости от национальной принадлежности) с начала нулевых, если не раньше. То есть холодная война не закончилась для западных медиа с падением СССР и при первой же возможности была развернута в полную силу уже против России.

Telegram-канал «Банкста» опубликовал подборку западных фильмов, сериалов и книг, где так или иначе очерняется и криминализируется образ России и русских. Оказалось, что эта деятельность на систематической основе ведется начиная с 2000–2002 года.

«Через сериалы и фильмы, такие как McMafia, британская разведка пыталась продвигать негативный образ русских и России, показывая их как участников организованной преступности и коррупции, а также называя Лондон центром „подозрительных российских денег“. Эти нарративы распространялись через телевизионные каналы, соцсети и книги… Так западная аудитория готовилась к возможной эскалации конфликта с Россией задолго до 2022 года», — отметили авторы канала.

Власти Великобритании активно способствуют разжиганию антироссийских настроений, в том числе и через украинский вопрос, отметил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Идеология, насаждаемая на Украине, — это абсолютный фашизм и глубинная, почти бытовая ненависть к России. Ее не нужно специально прививать извне — она живет внутри этой системы. Любой ребенок, выросший вне украинской демонической системы ложных ценностей, был бы нормальным человеком. Но на Украине детей с малых лет пичкают чудовищной информацией. И Запад этому потворствует: помогает, подогревает, тиражирует пропаганду. Им это нравится», — подчеркнул парламентарий.

Можно копнуть еще глубже и в контексте сравнения людей с животными вспомнить, что такая лженаука, как евгеника, которая делила людей на «полноценных» и «дефективных», появилась совсем не в Третьем рейхе, а в Британии еще в конце XIX века, и автором этой концепции был Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина.

Военнослужащие ВСУ

Не только Британия

Если вернуться ко дню сегодняшнему, то публичное нагнетание истерики по поводу возможного, а то и неминуемо грядущего конфликта с Россией — удел не только британских СМИ и политиков. Континентальная Европа в этом смысле не отстает.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в конце мая заявил, что НАТО ожидает полноценной войны с Россией в районе 2029 года и к этому времени Альянсу нужно «хорошо подготовиться». Ранее аналогичные заявления делали министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава BND Бруно Каль.

Подготовка к возможной войне и укрепление обороны — это всегда масштабные бюджетные траты. В условиях, когда Европа переживает тотальный экономический спад, который с каждым годом будет все больше усугубляться, выделение миллиардов евро на укрепление военного потенциала — совсем не то, чего хотелось бы обычным европейцам. Потому что это укрепление идет за их счет — и не только посредством налогов, но и через урезание социальных программ, рост цен и прочие «непопулярные механизмы финансового регулирования».

Это значит, что европейцев нужно убедить: траты на оборону против России оправданны. Тут в дело и вступает тотальная русофобская пропаганда. Через художественные образы, публикации в СМИ, любую медийную продукцию формируется образ врага. Дальнейшее развитие такой системы всегда ведет ровно в одну сторону: рано или поздно раздадутся голоса, что «лучшая защита — это нападение». Тем более что по ту сторону баррикад — вообще какие-то «нелюди», которые «хуже животных». А еще вот же: бедные украинские дети, которые вынуждены учиться убивать, надо срочно спасать этих детей.

И дальше, в рамках активного одобрения европейским большинством, нападение на Россию будет объявлено «освободительной войной». Такое уже было в истории.

Нюанс в том, что нынешняя попытка закончится для Европы фатально. У РФ все еще очень много ядерного оружия и лучшие в мире средства его доставки. Такие, например, как «Орешник», против которого современные средства ПРО вообще ничего не могут сделать. Остается надеяться, что понимание этого факта все же остановит Запад от очередного «освободительного похода» против России, как бы ни старалась расчеловечить нас их пропаганда.

