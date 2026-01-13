Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче Захарова: Киев инсценировал мистификацию в Буче под вниманием PR-специалистов

Киев совместно с западными союзниками инсценировали мистификацию в Буче под пристальным вниманием западных PR-специалистов, заявила по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, европейцы выехали в Киев, чтобы сделать фоторепортаж, в тот же день, когда на «Википедии» появилась политическая статья с «выдумками».

Европейцы мчатся в Киев, чтобы сделать фоторепортаж. В тот же день в Википедии появляется политическая статья по этому вопросу, содержащая выдумки. А ангажированный секретариат ООН предоставляет слово [Владимиру] Зеленскому, извергающему ложь, — сказала Захарова.

Она добавила, что типичный западный человек или посторонний наблюдатель не станет проводить исследования. По этой причине для них такие фальсификации выглядят достоверно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором непредоставление списка жертв в Буче со стороны ООН. По его словам, организация опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно.