Лавров пристыдил ООН за отказ предоставить данные по Буче

Непредоставление списка жертв в Буче Организацией Объединенных Наций является позором для всей ООН, которая опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог». По словам министра иностранных дел, он просит их у генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на сессиях Генассамблеи каждый год, глядя ему в глаза.

Он сказал, что у них такие правила, и этим занимается управление верховного комиссара ООН по правам человека… Это позорище для Организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно, — отметил глава МИД России.

Также Лавров заявил, что лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность приведут «Группу семи» к скорой гибели. По словам министра иностранных дел, Североатлантический альянс, Евросоюз и G7 уже мало чем отличаются друг от друга.

Ранее сообщалось, что постпредство России в ООН направило ноту Гутерришу с требованием осудить нападения на российских журналистов. Дипломаты возмущены убийством военкора РИА Новости Ивана Зуева.