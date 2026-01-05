Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 08:12

Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян

Мужчина и двое детей погибли после наезда на них грузового поезда в Приангарье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области, среди погибших — дети 3 и 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Вчера вечером вновь произошло трагическое происшествие с детьми. На 5115-м км перегона Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое — дети 3 и 10 лет, — отметил он.

Ранее сообщалось, что фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону. Четверо погибли.

До этого в Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом на нерегулируемом переезде. Погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля. По имеющимся данным, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Иркутская область
дети
ДТП
погибшие
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.