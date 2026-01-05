Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян Мужчина и двое детей погибли после наезда на них грузового поезда в Приангарье

Грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области, среди погибших — дети 3 и 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Вчера вечером вновь произошло трагическое происшествие с детьми. На 5115-м км перегона Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое — дети 3 и 10 лет, — отметил он.

