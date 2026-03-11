Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:34

В ЦБ рассказали о перспективах нацвалюты

Представитель ЦБ по ЦФО Марданов заявил, что рубль сейчас стабилен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Банк России не ставит себе цели удержать рубль на каком-то определенном «правильном» уровне, однако текущая ситуация на валютном рынке оценивается как стабильная, рассказал в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Он связал это с сокращением потребности в импорте и мерами поддержки отечественных производителей.

Курс же формируется рынком, в результате решений людей, компаний, государства, тем самым балансируя интересы всех участников экономики. Несмотря на неопределенность внешних условий, рубль остается крепким. <...> Мы видим тенденцию к некоторому сезонному укреплению, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ отметил, что геополитические факторы, включая ситуацию в Венесуэле или Иране, создают неопределенность и могут краткосрочно влиять на курс, но это учитывается при принятии решений по ключевой ставке. Главная задача регулятора — низкая инфляция, которая в конечном итоге делает рубль более стабильным, отметил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что курс рубля продолжит укрепляться в 2026 году. По его мнению, этому поспособствует несколько факторов. Среди них высокий уровень доверия со стороны россиян, активное развитие внутреннего туризма, подчеркнул эксперт. В качестве других факторов он выделил улучшение экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активное использование национальных валют в расчетах с ними.

Банк России
ЦБ РФ
рубль
курс рубля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.