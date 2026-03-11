В ЦБ рассказали о перспективах нацвалюты Представитель ЦБ по ЦФО Марданов заявил, что рубль сейчас стабилен

Банк России не ставит себе цели удержать рубль на каком-то определенном «правильном» уровне, однако текущая ситуация на валютном рынке оценивается как стабильная, рассказал в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Он связал это с сокращением потребности в импорте и мерами поддержки отечественных производителей.

Курс же формируется рынком, в результате решений людей, компаний, государства, тем самым балансируя интересы всех участников экономики. Несмотря на неопределенность внешних условий, рубль остается крепким. <...> Мы видим тенденцию к некоторому сезонному укреплению, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ отметил, что геополитические факторы, включая ситуацию в Венесуэле или Иране, создают неопределенность и могут краткосрочно влиять на курс, но это учитывается при принятии решений по ключевой ставке. Главная задача регулятора — низкая инфляция, которая в конечном итоге делает рубль более стабильным, отметил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что курс рубля продолжит укрепляться в 2026 году. По его мнению, этому поспособствует несколько факторов. Среди них высокий уровень доверия со стороны россиян, активное развитие внутреннего туризма, подчеркнул эксперт. В качестве других факторов он выделил улучшение экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активное использование национальных валют в расчетах с ними.