Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:56

Третий российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии

Лыжник Голубков выиграл золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя

Иван Голубков Иван Голубков Фото: Юрий Кочетков/ РИА Новости
Российский лыжник Иван Голубков выиграл золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя. Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Отмечается, что Голубков принес сборной РФ третью золотую медаль. Известно, что у Ивана врожденная патология нижних конечностей, но, несмотря на состояние здоровья, достиг успехов в спорте.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка показала лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. Багиян преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, став лучшей в финишном створе. Эта победа принесла России вторую золотую медаль на Играх.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил в Telegram-канале российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева за успешное выступление на этапе Кубка мира в Лахти. Журналист написал, что Коростелев сумел завоевать медаль, которая стала первой для представителей России на турнирах такого уровня за последние четыре года. Победу в мужском забеге тогда одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Италия
Паралимпиада
Россия
победы
