11 марта 2026 в 14:02

Катар установил антирекорд 2008 года по экспорту газа

Катар впервые с 2008 года остановил экспорт СПГ на рекордные пять дней

Впервые с 2008 года Катар не отправил ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти дней подряд, передает Bloomberg. Аналитики считают, что это может привести к новому витку роста цен на топливо.

Последний газовоз покинул промышленный кластер Рас-Лаффан более недели назад, а с 28 февраля ни одно судно с СПГ не прошло через Ормузский пролив из-за ближневосточного конфликта. Военные действия также вынудили Qatar Energy приостановить добычу газа на ключевых месторождениях.

Тем временем газета El Pais сообщила, что Испания обладает достаточными запасами нефти, чтобы обеспечить свои потребности в ближайшие несколько месяцев на фоне войны на Ближнем Востоке. В частности, страна выстоит 105 дней без поставок черного золота.

Ранее Politico в своей статье писало, что администрация президента США Дональда Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему. Уверенность чиновников укрепилась во вторник, когда цена на нефть опустилась до $80 (6,3 тыс. рублей) за баррель по сравнению с $120 (9,4 тыс. рублей) в выходные.

