11 марта 2026 в 15:19

В Госдуме раскрыли, заблокируют ли Telegram в России 1 апреля

Депутат Свинцов: Telegram вряд ли заблокируют в России 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram вряд ли заблокируют в России 1 апреля, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он заявил корреспонденту NEWS.ru, что в отношении мессенджера могут ввести какие-то дополнительные ограничения.

Я думаю, что 1 апреля Telegram не заблокируют. <...> Но при этом какие-то дополнительные ограничения, особенно в отношении анонимных Telegram-каналов, могут возникнуть, — сказал Свинцов.

Ранее депутат заявил, что Роскомнадзор может создать список запрещенных мессенджеров по аналогии со списком запрещенного контента, который ведет Минюст. По его словам, такой список будет полезен для граждан и СМИ, чтобы понимать, какие компании попали в перечень и какие риски это несет.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мессенджер MAX нужно сделать более привлекательным для пользователей в СНГ. Он отметил, что те, кто разрабатывает сервис, должны понимать уровень ответственности.

До этого в Федеральной антимонопольной службе сообщали, что реклама в Telegram и WhatsApp будет запрещена в случае их блокировки. В ведомстве обратили внимание, что ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.

