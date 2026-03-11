Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:53

«Стать привлекательнее»: Песков раскрыл далекоидущие планы MAX

Песков: MAX должен стать привлекательным для пользователей из СНГ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Российский мессенджер MAX нужно сделать более привлекательным для пользователей в СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики. По его словам, которые приводит РИА Новости, те, кто разрабатывает сервис, должны понимать уровень ответственности.

Те, кто работает с MAX, они должны понимать ответственность за то, что MAX должен стать привлекательнее и обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ, — указал он.

С помощью такой стратегии, уверен представитель Кремля, Москва сможет решать свои задачи в условиях информационного давления. По его мнению, улучшая отечественный мессенджер, Россия сможет лучше распространять свои позиции среди жителей стран ближнего зарубежья.

Ранее Песков отмечал, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. По его словам, они находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

