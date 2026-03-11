Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:03

В ЕС предложили пересмотреть антироссийские санкции

Министр инфраструктуры Италии: ЕС нужно пересмотреть антироссийские санкции

Маттео Сальвини Маттео Сальвини Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейскому союзу нужно или пересмотреть, или приостановить антироссийские санкции, заявил министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини. По его словам, блоку необходимо возобновить поставки энергоносителей из России, пишет газета Corriere della Sera.

После начала конфликта [в Иране] США на фоне повышения цен на газ и нефть приостановили действие санкций в отношении некоторых стран, чтобы они смогли получать энергоносители из России. Почему бы это не сделать ЕС или Италии? — сказано в публикации.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечал, что сокращение дисконта и рост цен на нефть на фоне конкуренции между Китаем и Индией могут принести России дополнительные десятки миллиардов долларов. По его словам, сейчас как минимум эти две страны лишились части ближневосточных поставок и начали активно бороться за российское сырье.

В свою очередь политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его мнению, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.

