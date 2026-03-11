По совету ИИ. Подросток жестоко расправился с матерью: 15 ножевых за лайк

16-летний подросток расправился с матерью, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что толкнуло молодого человека на преступление, каким образом он убил родственницу, при чем здесь советы ИИ?

Как подросток жестоко расправился с матерью, советы ИИ

Источники пишут, что парень решил расправиться с матерью, когда узнал, что она переписывается с мужчиной в TikTok. Прежде чем пойти на преступление, молодой человек проконсультировался с искусственным интеллектом: он спрашивал об орудиях убийства, какое наказание предусматривается за подобное деяние и существующих способах смягчения наказания.

В итоге молодой человек нанес матери 15 ножевых ранений. После жестокой расправы он пришел к соседу и рассказал о произошедшем. За убийство родственницы подростка приговорили к 7,5 года колонии.

На судебном заседании также присутствовал мужчина, переписка с которым якобы толкнула парня на убийство матери. Он пояснил, что не был знаком с жертвой и лишь однажды поставил ей лайк в качестве реакции на сообщение — на этом их коммуникация завершилась.

«Когда мне пришла повестка из прокуратуры в связи с уголовным делом, я узнал, кто эта женщина, только после того, как увидел новости в TikTok. Однако я не знал, какая связь между мной и смертью этой женщины», — приводят СМИ заявление свидетеля.

Были ли еще подобные случаи

В конце февраля несовершеннолетний житель Архангельской области признался в убийстве матери. В региональном Следкоме рассказали, что трагедия разыгралась в городе Няндома. 17-летний юноша ночью пробрался в комнату к спящей 51-летней родственнице и несколько раз ударил ножом. Мотивом стала личная неприязнь. После убийства молодой человек спрятал тело в погреб и скрылся. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Тамбове 17-летнего местного жителя обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, утром 13 января юноша напал с ножом на родственницу, ранее лишенную родительских прав. 50-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Несовершеннолетний житель Сочи стал фигурантом уголовного дела об убийстве и покушении в конце декабря 2025 года.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери <...> и покушении на убийство младшего брата», — сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что молодой человек нанес несколько ножевых ранений матери, она скончалась на месте. Затем подозреваемый позвал домой младшего брата и несколько раз ударил его ножом в живот. Пострадавший смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, впоследствии он скончался.

«Тело несовершеннолетнего фигуранта обнаружено на месте происшествия, причина его смерти устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток не состоял на профилактических учетах.

Во Флориде школьник решил поинтересоваться у нейросети, как убить друга, прямо во время урока. О ситуации уведомили директора учебного заведения, после чего на место прибыла полиция. Задержанный 13-летний подросток заявил, что решил просто посмеяться над одноклассником, который его раздражал.

