«Меня использовали как дырку»: педофилка вышла замуж за зэка

Карина Зотова, которая в начале 2020-х годов попала под суд за секс с 15-летним школьником, жалуется на разрушенную жизнь. Сейчас девушке с ее семилетним сыном приходится перебиваться временным жильем и куцыми заработками. NEWS.ru рассказывает, как складывается жизнь опального педагога.

Устраивала дискотеки

Имя Карины Зотовой впервые прозвучало на федеральном телевидении в 2021 году. Тогда 26-летнюю девушку из города Шиханы в Саратовской области обвинили в растлении 15 летнего подростка.

Карина в то время работала преподавателем хореографии в местном Доме культуры «Корунд». Там же ей доверяли проводить дискотеки для школьников. На одну из таких вечеринок и пришел Андрей, с которым у девушки случилась интимная связь. Зотова не отрицала, что спала с подростком, но настаивала — это не растление, а взаимные любовные чувства.

Мама меняет мнение

Как пишет издание «Вольск.ру», мать подростка Мария Александровна сначала одобряла отношения сына с учителем танцев, просила Зотову родить ей внука, а потом пошла в полицию и написала заявление. На Карину завели дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

На фоне разбирательств хореограф уволилась из ДК и после пробовала работать уборщицей в «Пятерочке», администратором в гостинице, а затем оформила самозанятость и начала подрабатывать репетитором по английскому языку.

«Она типа божий одуванчик»

Карина жалуется журналистам издания «Вольск.ру», что из-за ажиотажа к ней сразу обратились ведущие российские СМИ: Первый канал, «Россия 1» и НТВ. Но последние якобы предложили помощь, и она выбрала их. Однако теперь она признает, что это было ошибкой.

«НТВ быстро приехало в Шиханы и начало шустро снимать. Приезжали ко мне, сняли лайф дома, на улице, как мы с Андреем гуляем. Мне пообещали адвоката взамен на то, что я выйду в телевизор. Но адвоката не дали. На съемках в Москве сказали, что никто не возьмется за мое дело, мне не нужна помощь, и что я хорошая актриса. НТВ просто заработало на сюжете и все, вот и вся помощь от программы», — рассказывала Зотова.

По словам девушки, режиссеры специально так выстроили эфир, чтобы в программе она выглядела как главное зло. Кроме того, по ее словам, в студию не пустили самого подростка, который мог бы высказаться в ее защиту.

«Я всю программу проплакала. Не выдержала грязи, которую вылили на меня. Все, абсолютно, даже те, кто должны были меня защищать, все жалели Марину Александровну. Она типа божий одуванчик, а я монстр, меня все гнобили. Андрея в студию не пустили. Он бы сел со мной, и не получилось бы программы, как они планировали. Знали, что он будет на моей стороне. А надо было героиней сделать Марию Александровну. Они и сделали, не выпустив Андрея», — добавила Карина.

Свой гонорар 15 тыс. рублей за участие в шоу Зотова отдала пострадавшему подростку. Мать мальчика, по словам девушки, получила за съемки 30 тыс. рублей, а ее сыну-восьмикласснику заплатили 10 тыс. рублей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Я стала изгоем»

В 2022 году мать пострадавшего заявила, что не хочет никакого наказания для взрослой любовницы юного сына, и суд закрыл дело в связи с примирением сторон.

Карине сейчас 30 лет, а ее сыну — семь лет. По данным «Вольск.ру», в 2024 году женщина пошла на другую крайность — после отношений с подростком она решила выйти замуж за заключенного.

«Его мать попросила выйти за него замуж якобы для его УДО. Но она просто сделала меня функцией, чтобы я удовлетворяла потребности ее сына. Меня просто использовали как дырку», — жалуется Карина журналистам.

Сейчас девушка ищет жилье. Мэрия города Шиханы предложила ей комнату в общежитии, но ни сама Карина, ни ее сын после визита туда не изъявили желания там оставаться.

«Мне сразу дали понять, что безопасности там не будет, что мужчины, которые там проживают, будут приставать ко мне и выламывать двери. Сам директор общежития тоже поинтересовался, замужем ли я. Пока поднимались на второй этаж до комнат, наступали в кошачьи фекалии. На вопрос, могу ли я сюда водить учеников и преподавать английский, мне ответили: „Нежелательно“. Хотя это мой хлеб. Зато мыть полы в туалете и на этаже — это разрешили. Насчет тараканов и клопов тоже предупредили, что они частые гости. Сын со слезами на глазах мне сказал: „Мама, я там жить не хочу“. Родных у нас нет, семья моя от меня отвернулась и считает изгоем. Мой сын общаться с родственниками тоже не горит желанием», — поделилась Зотова.

Теперь девушка намерена переехать в соседний Вольск, где ей предложили работу в открывающемся ресторане. Пока она согласилась лишь спеть на открытии заведения, а работать официанткой не хочет.

«Предлагают быть официанткой, но я не очень — это не мое. Общаться нужно уметь с людьми. Я не умею общаться. Улыбаться я тоже не могу, когда мне плохо, делать вид, что мне люди нравятся. Я вообще в последнее время как одинокий волк, сторонюсь людей. Я предложила спеть на открытии ресторана. Мне дали добро. Сейчас работаю над этим, ищу фонограмму, костюм и так далее. Потом буду настаивать, чтобы мыть полы и посуду. Тихо и спокойно работать, чтобы никто меня не видел и не слышал», — рассказала о планах Зотова.

