В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно

В 2017 году Интерпол задержал одного из администраторов крупного форума педофилов в даркнете Babyheart. Молодого человека, скрывавшегося под ником Твинкл, взяли в момент, когда он растлевал в кровати двух очередных маленьких жертв. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Педофил-полиглот

Твинкл жил в небольшой португальской деревне, буквально на отшибе за фермами. На педофильском сайте Babyheart он был одним из самых продуктивных порнографов среди сотен тысяч пользователей. С его аккаунта загружались сотни роликов, на которых мужчина насилует малолетних.

Педофил использовал несколько приемов для заметания следов в даркнете. Он писал на разных языках: французском, испанском, португальском, английском. Рассекретить его истинное происхождение смогли по устойчивому выражению «Это стоило мне глаз лица». Так говорят только в Португалии.

Другой зацепкой стало то, что мелькавшие в видео части тела Твинкла указывали на кожное заболевание у преступника. Но решительным шагом к поимке деторастлителя стало задержание другого участника форума. Он вел активную переписку с Твинклом. На странице задержанного в соцсети следователи нашли среди подписчиков один аккаунт из Португалии.

«На ряде кадров из Португалии, где Твинкл растлевал детей, была видна его рука. И было понятно, что у него кожное заболевание. Начав изучать страницу, мы увидели фото руки этого человека. Сопоставив цвет кожи, мы нашли его», — рассказал в сюжете «Би-би-си» американский сотрудник специализированного министерства, занятого борьбой с педофильскими преступлениями в Сети, Грег Сквайр.

Взяли с поличным

20 июня 2017 года на задержание выехала целая оперативная группа. Португальский следователь Рикардо Вьера, который вел это дело, больше всего хотел изъять из дома педофила жесткие диски с насилием, но фактически силовики взяли преступника с поличным.

«Во второй комнате справа мы нашли Твинкла. Он лежал в кровати с двумя детьми лет пяти. Мы схватили Твинкла, его изолировали в другой комнате, подальше от детей. Я помню его лицо, он был удивлен. Представьте себе худого парня лет 25. В некотором роде хрупкого. Для таких людей даркнет — идеальный мир. В реальной жизни они не такие сильные. Они слабые. Поэтому и делают такое с жертвами», — утверждает Вьера.

Тайник в лесу

В доме провели обыски, косвенно указывающие на причастность к насилию над детьми, но не было того, за чем в первую очередь пришли следователи, — жесткого диска с записанными свидетельствами насилия. Но Твинкл сразу же на прямой вопрос согласился показать, где он прячет улику. Он позвал опергруппу за собой в лес.

«Он шел все дальше и дальше в лес. Я сказал ему: „Давай помедленнее“. Мы не знали, не прячутся ли там его сообщники, не использует ли он что-то против нас. Я предупредил, чтобы он не пытался бежать, потому что мы его догоним. И потом он свернул вправо и сказал: „Это здесь“», — вспоминает Вьера.

Твинкл раскопал пластиковый пакет с девайсами. Эти жесткие диски с преступным контентом собственного производства он закопал за пару часов до ареста.

Схватили подельника

После в машине Твинкла нашли камеру, игрушки, надувные детские матрасы для бассейна, а также наручники и секс-девайсы.

«Он признался, что запланировал поездку и должен был выезжать тем утром к другому насильнику. Они забронировали квартиру на выходные, куда планировали привезти детей и вместе их растлевать», — рассказывает Сквайр.

Вместе с местными сотрудниками полиции работники Интерпола отправились на ту встречу. Педофил прибыл вовремя, и тут же к нему подошли офицеры полиции. На заднем сиденье у растлителя сидели двое детей.

Твинкла по итогам расследования и судебного разбирательства приговорили к 21 году лишения свободы.

