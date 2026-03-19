«У меня плохие новости»: Орбан раскрыл кровавые планы Европы на Украине Орбан: ЕС глубже втягивается в конфликт на Украине и готов отправить туда войска

Европейский союз решил все глубже втягиваться в украинский конфликт, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше. По его словам, уже есть договоренность о том, что на территорию Украины будут отправлены европейские солдаты.

У меня плохие новости: война приближается <...>. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты. Задача — не дать нам в это ввязаться, — указал политик.

Он подчеркнул, что Венгрия, в отличие от других стран, хочет остаться в стороне от вооруженного конфликта. Премьер неоднократно предупреждал, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление военных на Украине — лишь вопрос времени. По его мнению, Венгрия остается единственной нейтральной страной ЕС.

Ранее Орбан обратил внимание, что Венгрия не поддастся на шантаж Украины и не откажется от выгодных поставок энергоносителей из России. Он вновь раскритиковал решение Киева заблокировать нефтепровод «Дружба» и предупредил, что завтра в Брюсселе даст бой попыткам лишить страну дешевой энергии. По его мнению, отказ от российских ресурсов приведет к повышению цен на коммунальные платежи. В результате пострадают простые граждане.