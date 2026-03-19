«Катастрофически»: в РФПИ ужаснулись из-за пожара на заводе СПГ в Катаре Дмитриев уверен, что пожар на заводе СПГ в Катаре станет катастрофическим для ЕС

Пожар на комплексе по производству сжиженного природного газа в катарском Рас-Лаффане будет катастрофическим для Европейского союза, написал на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Заявление стало ответом на подтверждение со стороны КСИР, что он атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.

МВД Катара сообщило, что пожар вспыхнул в районе крупнейшего в стране СПГ-комплекса в Рас-Лаффане в результате иранской атаки. Производство газа здесь уже приостанавливалось в начале марта после удара беспилотных летательных аппаратов.

Теперь новый удар может надолго вывести из строя ключевого поставщика газа на европейский рынок. Для Европы, которая после отказа от российского газа переориентировалась на катарский СПГ, это действительно катастрофа.

Ранее сообщалось, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. Член общественного совета Росатома доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов объяснил, что опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.