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12 июня 2026 в 12:12

Российские военные сбили почти 5 тыс. беспилотников ВСУ за неделю

Минобороны РФ: ВС России за неделю сбили 4776 украинских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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ВС России за неделю сбили 4776 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, за это время были уничтожены четыре крылатые ракеты «Фламинго», три ракеты большой дальности «Нептун», 74 управляемые авиабомбы и 11 снарядов системы HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, всего с начала СВО уничтожены 671 самолет, 161 178 беспилотников, 662 ЗРК, 29 732 танка. Также за это время ВСУ потеряли 63 899 единиц специальной военной автомобильной техники, 1735 боевых машин РСЗО, а также 35 321 орудие полевой артиллерии и миномет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии группировки «Центр» уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении. Операторы дронов обнаружили четыре движущиеся бронированные машины врага в ходе боевого дежурства. В результате противник лишился возможности провести ротацию личного состава.

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