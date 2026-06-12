Подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске арестовали

Иностранца, обвиняемого в убийстве в подмосковном Наро-Фоминске, заключили под стражу до 10 августа, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения фигуранту, которого подозревают по статьям об убийстве и покушении на убийство двух малолетних.

Наро-Фоминским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство; покушение на убийство двух малолетних). <...> Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 10 августа 2026 года — говорится в сообщении.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что несовершеннолетний иностранец обвиняется в убийстве взрослого мужчины и в покушении на его сына в городе Наро-Фоминск. Следователям удалось обнаружить и конфисковать орудие расправы — нож, от которого фигурант дела пытался избавиться после совершенного преступления.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в подмосковном Наро-Фоминске сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на семилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка, по словам Волк, доставили в медицинское учреждение.