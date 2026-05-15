Раскрыты подробности нападения на школьницу в Наро-Фоминске «112»: мужчина напал на школьницу в Наро-Фоминске во время ее прогулки с сестрой

Мужчина напал на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске во время ее прогулки с сестрой, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, это случилось в коттеджном поселке «Николины сады», одна из школьниц успела убежать, а вторая осталась на месте.

Как пишет канал, нападавшим оказался иностранец. Предварительно, мужчина нигде не работает и страдает психическими заболеваниями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что у пострадавшей школьницы ранены обе щеки и ухо. Мужчину по горячим следам задержали полицейские.

До этого в Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта. Как рассказал отец ребенка, участник СВО, сына госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Кроме того в Новосибирске задержали мигранта по подозрению в убийстве трехлетней девочки. Обвиняемым оказался сожитель матери погибшего ребенка. Мужчина нанес маленькой дочери своей гражданской жены множественные удары.